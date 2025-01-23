Суд удовлетворил иск о взыскании с экс-владельцев «Макфы» 19,7 млрд рублей

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывших собственников «Макфы» более 19,7 млрд руб. и 100% доли ООО «Мишкинский продукт» в пользу государства. Решение было принято 23 января. Оно подлежит немедленному исполнению. Информацию «Ъ-Южный Урал» подтвердил Игорь Трунов, адвокат экс-владельца холдинга Михаила Юревича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото — экс-владелец «Макфы», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ На фото — экс-владелец «Макфы», бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Процесс рассмотрения иска был закрыт для участия прессы и общественности. Ответчики, среди которых бывшие владельцы компании «Макфа» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, а также члены их семей — предлагали Генпрокуратуре РФ мировое соглашение. Они хотели заплатить 20 млрд руб. При положительном решении у экс-собственников не стали бы забирать ничего сверх арестованного на счетах.

Перед судебным заседанием, которое состоялось 22 января, ответчики перечислили первые 5 млн руб. в счет мирового соглашения. По словам Игоря Трунова, Генпрокуратура в итоге не согласилась с такими условиями. Денежные средства будут направлены для погашения основной суммы взыскания.

«С решением суда не согласны. Будем обжаловать»,— прокомментировал адвокат Игорь Трунов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 ноября 2024 года Генпрокуратура РФ подала в Центральный районный суд Челябинска заявление, в котором требовала взыскать 18,1 млрд руб. с 13 ответчиков, среди которых бывшие владельцы компании «Макфа» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, а также члены их семей. Кроме того, истец требовал изъять доли Марины Савранской в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт» и обратить их в доход государства «как имущество, полученное коррупционным путем».

В начале декабря прошлого года Генпрокуратура РФ увеличила исковые требования до 19,7 млрд руб.

Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года также удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов холдинга «Макфа» и связанных с ним компаний на сумму 46 млрд руб.

Ольга Воробьева