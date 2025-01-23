«Агропромкомплектация» с активами в Курской области нарастила производство молока до 230 тыс. т

По итогам 2024 года ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова с активами в Курской области произвела 230 тыс. т сырого молока, что на 6 тыс. т больше, чем в 2023-м (224 тыс. т). Кроме того, до 640 т был увеличен среднесуточный надой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коровы на курском комплексе «Дмитриевский» группы «Агропромкомплектация»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Коровы на курском комплексе «Дмитриевский» группы «Агропромкомплектация»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В 2021 году «Агропромкомплектация» произвела 113 тыс. т сырого молока, в 2022-м — уже 119 тыс. Рост показателя в группе связывают с завершением строительства молочных комплексов в Курской и Тверской областях. В первом регионе объект был возведен меньше чем за год, его стоимость составила 8 млрд руб.

По данным вице-премьера России Дмитрия Патрушева, общий объем производства сырого молока в стране по итогам года вырос на 200 тыс. т — до 34 млн т.

ГК «Агропромкомплектация» — одно из ведущих агропромышленных объединений в России. По собственным данным, она была основана в 1988 году как кооператив. Основные активы расположены в Тверской, Курской и Рязанской областях. Среди них представлены пять молочных комплексов — два в первом регионе и три во втором. На производственных площадках компании работают восемь лабораторий и два филиала научно-исследовательского центра. Ключевое направление поставок — страны Юго-Восточной Азии. Реализует продукцию под брендами «Ближние Горки» и «Искренне Ваш».

Алина Морозова