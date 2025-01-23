Половина ФОИВ пока не нашла смысла в ИИ

Наиболее готовыми и способными к применению искусственного интеллекта (ИИ) госорганами в 2024 году признаны ФНС и Роструд. По данным исследования Высшей школы госуправления РАНХиГС, они лидируют по уровню индекса зрелости ИИ федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) с результатом 89 баллов каждый (максимум — 100). Всего эксперты оценили 52 ведомства, семь не заполнили анкету.

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Индекс определяет степень применения технологии по 11 группам показателей, в частности, это «производство» (участие ведомств в хакатонах по ИИ), «использование», «эффекты», «стратегическое планирование», «регулирование», «управление», «кадры», «исследования и разработки» (речь об исследовании применимости ИИ в деятельности госорганов), «технологии», «данные» и «доверие». Ведомства эксперты разделили на четыре уровня: помимо уже упомянутого «лидерского» (85–100 баллов), это «прогрессивный» (55–84 балла, семь ведомств), «базовый» (25–54 балла, 11 ведомств) и «начальный» (0–24 балла, 32 ведомства). Первый говорит о трансформации процессов на основе ИИ, второй — о комплексном подходе к оптимизации текущей работы с помощью технологии, третий — о решении отдельных задач и копировании лучших практик, четвертый — об отсутствии понимания необходимости внедрения ИИ. В 2024 году среднее значение индекса составило лишь 26,36 балла, едва превысив отметку нижней границы «базовой» группы.

В своей работе ведомства применяют все ключевые виды технологий ИИ, при этом более трети (35%) — это рекомендательные системы и поддержка принятия решений, почти четверть (24%) — компьютерное зрение и примерно столько же (23%) — обработка естественного языка. Гораздо реже (6%) ФОИВ используют технологии распознавания и синтеза речи.

Регулярное внедрение ИИ-решений в госорганах началось в 2018 году и падает после 2022-го. Чаще всего они применяются для мониторинга и контроля, в том числе для первичной обработки и контроля качества данных поднадзорных организаций (33% решений). Системы для улучшения принятия решений, автоматизации рутинных задач и взаимодействия с гражданами занимают 20%, 17% и 16% соответственно. На повышение точности и скорости работы сотрудников ФОИВ направлены 8% ИИ-решений, еще 6% — на иные цели.

Венера Петрова