Главные новости за 22 января. Кубань, Крым, Адыгея

Заместитель главы администрации Гулькевичского района Олеся Кливцова вновь приступила к своим обязанностям спустя два месяца после скандала в салоне красоты. Там женщина, похожая на нее схватила за волосы одну из сотрудниц, возмутившись якобы общением с ее мужем.

Замминистра образования Кубани Сергей Урайкин, попавший в скандал с волонтерами, покинет свой пост в конце месяца. Чиновник объяснил это тем, что его должность будет ликвидирована в связи с созданием нового департамента молодежной политики.

Кассационный суд встал на сторону ООО «Юг-Бизнеспартнер» в споре с Новороссийской таможней. Фирма, которую связывают с Александром Ткачевым, столкнулась с претензиями при обратном ввозе в Россию яхты Severina после ее ремонта за пределами ЕАЭС.

Жительницу станицы Холмской осудили за вовлечение несовершеннолетней дочери в продажу наркотиков.

Пенсионерка из Анапы напала на незрячую девушку-инвалида, которую сопровождала собака-поводырь. Женщина оскорбила ее и применила физическую силу.

В Анапе похищены 19 муниципальных земельных участков общей площадью более 9 тыс. кв. м, сообщили в региональной прокуратуре. Ущерб оценивается в 20 млн руб.

Утром 22 января трамваи в Краснодаре перестали ходить по ул. Московской из-за очередного провала грунта. Спустя несколько часов движение восстановили.

Участники ликвидации ЧС в Анапе создали специальные лопаты для просеивания песка и удаления фрагментов мазута.