Яхта Severina ушла от платежей

Кассационный суд встал на сторону ООО «Юг-Бизнеспартнер» в споре с Новороссийской таможней. Фирма, которую связывают с бывшим министром сельского хозяйства РФ и экс-губернатором Кубани Александром Ткачевым, столкнулась с претензиями таможни при обратном ввозе в Россию яхты Severina после ее ремонта за пределами ЕАЭС. Таможня включила стоимость ремонта судна в таможенную декларацию, скорректировав пошлину на 1,2 млн руб. Юристы говорят, что споров о доначислении таможенных платежей при возвращении транспортных средств международной перевозки становится все больше, поскольку нет четких критериев таких понятий, как ремонт, модернизация, капитальный ремонт.



Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих судов по спору ООО «Юг-Бизнеспартнер» и Новороссийской таможни. Он возник в связи с доначислением таможенных платежей при обратном ввозе в Россию яхты Severina после ее ремонта за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно сведениям из системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юг-Бизнепартнер» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Бенефициар — Андрей Скок, которого называют управляющим активами семьи экс-главы Минсельхоза России, бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. В числе «дочек» «Юг-Бизнепартнера» числятся компании «Горки Парк», «Мантера Групп», «Мантера трэвел», «Парк развлечений Краснодар». Выручка «Юг-Бизнепартнера» в 2023 году составила 10,4 млрд руб., чистая прибыль — 66,9 млн руб.

По данным из открытых источников, 47-метровая моторная яхта Severina была построена в 2008 году на судостроительном заводе «Лиман» (Украина). Судно прописано в порту Таганрога. Таможенная стоимость яхты составляет 650,5 млн руб.

Согласно материалам дела, ООО «Юг-Бизнеспартнер» оспаривало решение о доначислении таможенных платежей, а также уведомление об их уплате. Поводом для увеличения пошлины стал факт ремонта яхты Severina. Таможенный орган счел, что ремонт главного двигателя и вало-линии на сумму порядка 353 млн руб. подлежит обложению таможенными платежами, и при возвращении судна на территорию ЕАЭС доначислил 1,2 млн руб. В ООО «Юг-Бизнеспартнер» настаивали, что таможенное декларирование таких транспортных средств после ремонта осуществляется в общем порядке. Общество обратилось в суд с требованием признать решение Новороссийской таможни недействительным. Суды трех инстанций пришли к выводу, что решение таможни нарушает права и законные интересы истца.

«Доказательства проведения капитального ремонта судна Severina таможенным органом в ходе проверки не были установлены и в материалы дела не представлены. С учетом изложенного оснований для внесения изменений в таможенную декларацию и направления обществу уведомлений не имелось»,— отмечено в судебных актах.

Руководитель проектов таможенной практики Taxology Денис Сидоренков говорит, что решение первой инстанции и постановление апелляции «приятно удивили».

«Суды учли позицию декларанта о праве на льготу при ввозе судна, зарегистрированного в Российском морском регистре судоходства. В Северо-Западном округе существует судебная практика по схожим ситуациям, которая предполагает обложение таможенными платежами не только стоимости ремонта, но и всей стоимости судна, что многократно увеличивает размер доначислений. Однако необходимо учитывать, что в тех делах не заявлялся довод относительно льготы. Следует позитивно оценить такой подход арбитражных судов Северо-Кавказского округа»,— отмечает эксперт.

Он добавляет, что таможенный орган может обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд РФ.

«С моей точки зрения, оснований для пересмотра судебных актов немного с учетом установленных судом фактических обстоятельств дела. Согласно таможенному законодательству, в отношении судов, находящихся в международных реестрах соответствующего государства — члена ЕАЭС, допускается проведение операций по их техническому обслуживанию и (или) ремонту без каких-либо изъятий. В отношении таких судов допускается как капитальный ремонт, так и модернизация. Включать такие расходы в таможенную стоимость не требуется»,— считает управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

По его словам, споров, касающихся доначисления таможенных платежей при возвращении транспортных средств международной перевозки, становится в последнее время все больше. Это связано прежде всего с отсутствием однозначных критериев таких понятий, как «ремонт», «модернизация», «капитальный ремонт». Поэтому каждый суд подходит индивидуально к разрешению вопроса. По мнению таможни, стоимость проведенного ремонта яхты должна увеличивать таможенную стоимость товара.

Начальник правового отдела Новороссийской таможни Татьяна Корякина сообщила «Ъ-Кубань», что «рассматривается вопрос об обжаловании судебных актов в установленные Арбитражным процессуальным кодексом сроки».

Связаться с представителями компании «Юг-Бизнеспартнер» по указанным в открытых источниках телефонам не удалось.

Наталья Решетняк