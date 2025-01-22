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Замглавы Гулькевичского района вернулась к работе после служебной проверки

Заместитель главы администрации Гулькевичского района Олеся Кливцова вновь приступила к своим обязанностям спустя два месяца после скандала. Ранее чиновницу временно отстранили от работы из-за служебной проверки, сообщает «"КП"-Кубань» со ссылкой на пресс-службу района.

Фото: пресс-служба администрации Гулькевичского района

Фото: пресс-служба администрации Гулькевичского района

Инцидент произошел 23 ноября 2024 года в салоне красоты на ул. Ленинградской в Гулькевичах. Камеры зафиксировали, как посетительница, похожая на Олесю Кливцову, ворвалась в салон. Неизвестная схватила за волосы одну из сотрудниц, возмутившись якобы общением с ее мужем. Действия сопровождались нецензурной руганью.

Пострадавшая подала заявление в полицию, после чего начались разбирательства. Сейчас служебная проверка завершена, Олеся Кливцова вновь занимает свою должность.

Анна Гречко

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