В Анапе разработали уникальные лопаты для очистки пляжей от мазута

Участники ликвидации ЧС в Анапе создали специальные лопаты для просеивания песка и удаления фрагментов мазута. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Описание устройства волонтеры увидели в одном из местных чатов, после чего решили реализовать инициативу. Всего было создано несколько экспериментальных версий с разными параметрами: весом полотна, длиной черенка и размером ячеек. После испытаний на пляжах выбрали наиболее эффективный вариант.

Один из авторов идеи, житель Анапы Александр Быков заявил, что готов поделиться чертежами лопаты для запуска массового производства. По его словам, необходимо изготовить около 2 тыс. устройств.

Анна Гречко