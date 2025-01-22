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СКР завел дело из-за нападения на девушку-инвалида с собакой-поводырем в Анапе

В Анапе по результатам проведенной проверки, организованной после нападения пенсионерки на девушку-инвалида, возбуждено уголовное дело о хулиганстве (п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

Вчера, 21 января, жительница Анапы начала конфликт с незрячей девушкой, передвигавшейся с собакой-поводырем. Пенсионерка оскорбила инвалида и применила физическую силу. Очевидцы остановили нападавшую и помогли девушке.

Личность пенсионерки установлена. Ее допросили полицейские.

Татьяна Ручкина

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