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На Кубани мать заставляла несовершеннолетнюю дочь заниматься сбытом наркотиков

Жительница станицы Холмской Абинского района Кубани осуждена за вовлечение несовершеннолетней дочери в особо тяжкие преступления и покушение на сбыт наркотиков. Приговор вынес Абинский районный суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Суд установил, что с июня по август 2023 года осужденная заставляла дочь фотографировать тайники с наркотиками на территории Абинска и Крымска и отправлять их потребителям.

Суд приговорил фигурантку к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Лия Пацан

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