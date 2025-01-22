На Кубани мать заставляла несовершеннолетнюю дочь заниматься сбытом наркотиков
Жительница станицы Холмской Абинского района Кубани осуждена за вовлечение несовершеннолетней дочери в особо тяжкие преступления и покушение на сбыт наркотиков. Приговор вынес Абинский районный суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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Суд установил, что с июня по август 2023 года осужденная заставляла дочь фотографировать тайники с наркотиками на территории Абинска и Крымска и отправлять их потребителям.
Суд приговорил фигурантку к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.