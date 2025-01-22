Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе похищены земельные участки общей стоимостью 20 млн рублей

В Анапе похищены 19 муниципальных земельных участков общей площадью более 9 тыс. кв. м, сообщили в региональной прокуратуре. Ущерб оценивается в 20 млн руб.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Факт хищения земли в селе Юровка установила Анапская межрайонная прокуратура. По данным ведомства, кадастровый инженер сфальсифицировал межевой план участков, указав в документах неверные границы территорий. В дальнейшем он предоставил его в региональные органы Росреестра.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Надзорное ведомство контролирует расследование.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...