В Анапе похищены земельные участки общей стоимостью 20 млн рублей
В Анапе похищены 19 муниципальных земельных участков общей площадью более 9 тыс. кв. м, сообщили в региональной прокуратуре. Ущерб оценивается в 20 млн руб.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Факт хищения земли в селе Юровка установила Анапская межрайонная прокуратура. По данным ведомства, кадастровый инженер сфальсифицировал межевой план участков, указав в документах неверные границы территорий. В дальнейшем он предоставил его в региональные органы Росреестра.
По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Надзорное ведомство контролирует расследование.