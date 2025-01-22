Мат на миллиард

Суд по интеллектуальным правам (СИП) подтвердил решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) о признании недействительным патента на пять полезных моделей «Гибкий защитный мат с блоками из бетона повышенной морозостойкости (варианты)». Оспаривал решение ведомства производитель такой продукции и владелец спорного патента воронежский «Спецпром 1». Исход этого разбирательства может повлиять на дело, в котором «Спецпром 1» требует с другого воронежского производителя аналогичной продукции, «Микрона В», 1,1 млрд руб. за поставку матов, якобы произведенных при использовании спорного патента. Юристы считают, что оспорить решение СИП будет трудно, а во втором процессе видят риски для ответчика, так как отменен не весь патент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспатент пришел к выводу, что указанные в патенте технологии уже известны в производстве матов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Роспатент пришел к выводу, что указанные в патенте технологии уже известны в производстве матов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам отказал воронежскому ООО «Спецпром 1» в признании недействительным решения Роспатента, которым патент №142443 на группу полезных моделей «Гибкий защитный мат с блоками из бетона повышенной морозостойкости (варианты)» был признан недействительным в отношении пяти полезных моделей. Такое решение ведомство вынесло по результатам рассмотрения возражения против выдачи документа, поданного другим воронежским производителем такой продукции — ООО «Микрон В». Эта компания выступила в суде третьим лицом.

«Микрон В» и «Спецпром 1» выпускают различные гибкие защитные маты (ГЗМ) — плиты, состоящие из соединенных между собой специальным замоноличенным канатом бетонных блоков. Они используются для укрепления откосов, насыпей, склонов и водоотводов, а также для защиты подводных переходов трубопроводов, опор мостов и дна акваторий портов.

«Спецпром 1», следует из судебной документации, в 2013 году запатентовал в качестве полезных моделей несколько технических решений, касающихся морозостойкости и гидрофобности указанной продукции. Пять из них предусматривали внесение в бетон различных добавок — для повышения морозостойкости (пункт 5) и снижения водопроницаемости (7), а также с водоредуцирующей (6), гидрофобизирующей (8) и воздухововлекающей (9).

После изучения поданного «Микроном В» возражения Роспатент пришел к выводу, что группа полезных моделей по этим пунктам не соответствует условию патентоспособности «новизна», так как все эти технологии уже известны в производстве матов. «Спецпром 1» решение обжаловал, но СИП встал на сторону ведомства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Спецпром 1» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2002 года для производства изделий из бетона для использования в строительстве. Уставный капитал — 23,2 млн руб. В 2023 году выручка составила 825,3 млн руб., чистая прибыль — 17,2 млн. Годом ранее при выручке в 1,5 млрд прибыль была 54,6 млн. Гендиректор и владелец 24% — Алексей Ардаков. Дмитрию Маркову принадлежит 74%. По собственной информации, производит до 1 тыс. ГЗМ в сутки.

«Микрон В» был зарегистрирован в сентябре 2007 года с тем же видом деятельности. Уставный капитал — 2 млн руб. Выручка в 2023 году была 134,8 млн руб., чистая прибыль — 38 млн. Годом ранее показатели составляли 776,9 млн и 85,4 млн соответственно. Директор и владелец 60% — Александр Гашев. Еще 30% принадлежат Элле Пронькиной. По собственным данным, основано на базе имеющего «почти вековую историю» ОАО «Технологическая оснастка». Помимо ГЗМ производит различную оснастку, нестандартное оборудование и занимается металлообработкой.

Этот судебный процесс (решение СИП еще может быть обжаловано) непосредственно связан со спором между производителями ГЗМ на 1,1 млрд руб., который с осени 2023 года рассматривает арбитражный суд Воронежской области. Эту сумму «Спецпром 1» требует с «Микрона В» в качестве компенсации за нарушение исключительных прав в отношении патента №142443. К делу третьим лицом привлечен известный московский подрядчик дорожно-строительная компания «Автобан».

Как следует из иска (копия есть в распоряжении «Ъ-Черноземье»), «Спецпром 1» посчитал, что «Микрон В» до 13 мая 2023 года, когда истекал срок действия патента, продал «Автобану» ГЗМ «с незаконным использованием технических решений», защищенных патентом. Истец указал, что «Автобан» для работ на трассе М-12 заключил со «Спецпромом 1» договор на поставку 135,9 тыс. матов, однако затем заменил 53,5 тыс. единиц на продукцию «Микрона В». При этом, утверждается в иске, производство ГЗМ с указанным в договоре показателем морозостойкости возможно только при использовании патента №142443, в частности его пункта 5.

По данным «Спецпрома 1», цена одного такого мата составляет 10,3 тыс. руб., однако компания взыскивает не 551,5 млн, а вдвое больше, так как двукратный размер компенсации можно требовать в случае нарушения прав согласно Гражданскому кодексу РФ.

«Микрон В», в свою очередь, считает, что его конкурент злоупотребляет правом, так как периодически пытается запатентовать уже известные на рынке технологии. Сам патент №142443, отмечают в компании, «Спецпрому 1» удалось получить только потому, что согласно действовавшему до 2014 года закону патенты на полезные модели выдавались на основании поданного заявления без проведения по ним Роспатентом экспертизы.

При этом «Микрон В» производил морозостойкие ГЗМ с 2009 года. Примерно с этого же времени «Спецпром 1» несколько раз пытался в судах взыскать с конкурента компенсации за нарушение его прав на использование объектов интеллектуальной собственности. Все эти дела истец проиграл, а «Микрон В» добился в Роспатенте аннулирования двух патентов и свидетельства на товарный знак.

В новом разбирательстве «Спецпром 1» ходатайствовал об истребовании у ответчика информации о договорах на поставку ГЗМ с указанием объемов реализации в штуках и денежном выражении по каждому договору и в общей сумме за 2013–2023 годы. Очередное заседание назначено на середину февраля.

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков считает крайне низкими перспективы обжалования решения СИП, так как «Спецпром 1» заявлял больше о процессуальных нарушениях, чем доказывал то, что его патент обладает новизной, «а это необходимое условие». По мнению эксперта, в связи с аннулированием патента в части, на которой основывался иск, истец проиграет и дело на 1,1 млрд руб.: «Нет патента — нет и нарушения».

С ним согласен советник практики интеллектуальной собственности «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Пыльнев. «Для обжалования решения СИП потребуются очень серьезные основания, которых, похоже, нет: суд установил все имеющие значение обстоятельства и обосновал свои выводы. Чтобы оспорить дело в президиуме СИП, потребуется обосновать их ошибочность. Однако свои решения СИП часто подкрепляет ссылками на сложившуюся практику рассмотрения аналогичных споров, а „Микрон В“ уже имеет положительный опыт оспаривания патента истца со ссылкой на те же технические условия, указанные в решении СИП»,— объяснил он.

Вместе с тем, подчеркнул господин Пыльнев, патент №142443 признан недействительным частично, поэтому присутствует риск негативных последствий «Микрона В» в споре на 1,1 млрд руб., если будет установлено использование полезной модели по хотя бы одному из оставшихся трех независимых пунктов формулы и подтверждено нарушение исключительного права в период действия патента.

Александр Прытков