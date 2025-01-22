Свидетели рассказали о финансировании «ЕР» на суде воронежского депутата Жогова

В Центральном райсуде Воронежа прошло очередное заседание по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) против депутата гордумы и политтехнолога Романа Жогова, обвиняемого в обмане своего коллеги и однопартийца Александра Провоторова. В судебном заседании с показаниями выступили два свидетеля обвинения: тоже депутат гордумы и основатель сети магазинов бытовой техники «Фенко» Вадим Клецов и ректор муниципального института экономики и социального управления Валентин Селютин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Толмачев Фото: Сергей Толмачев

Напомним, Роман Жогов, по версии регионального управления Следственного комитета, добился фиктивного трудоустройства супруги на опытно-механический завод Александра Провоторова, который платил ей зарплату, считая, что эти средства идут на финансирование фонда поддержки партии, и опасаясь, что политтехнолог может повлиять на его карьеру. Выплаченные в 2010–2020 годах 2,4 млн руб. следствие считает ущербом. Сам господин Жогов утверждает, что инициатива фиктивного трудоустройства его жены исходила от самого Александра Провоторова, а зарплата была по сути надбавкой за его работу в партии.

Господин Селютин, отвечая на вопросы прокурора, сказал, что о сути дела знает лишь по публикациям СМИ. Также он заявил, что не в курсе актуального порядка финансирования фонда поддержки партии. Защитник Романа Жогова Олеся Алимкина уточнила, имеет ли господин Селютин отношение к «Единой России». После отрицательного ответа, она выразила недоумение, зачем вообще следователь его допрашивал. Уходя из зала заседания господин Селютин отметил, что теперь он знает, что такое суд.

Вадим Клецов в своем выступлении сказал, что фонд поддержки партии финансируется на добровольной основе. По его словам, партийцы получают от фонда счета, которые оплачиваются по возможности. Отвечая на вопрос защиты, господин Клецов заявил, что руководство думы не предъявляло претензий к тем, кто не вносил деньги. Своего коллегу Романа Жогова он охарактеризовал как порядочного человека.

Следующее заседание по делу назначено на 4 февраля.

Сергей Толмачев