Рост смертности в Татарстане, лекарства на 33 млрд руб. и смерть заслуженного архитектора Татарстана

За год количество смертей от внешних причин в Татарстане выросло на 53,2%. Среди причин общей смертности самыми частыми стали проблемы с системой кровообращения. Уменьшилось число летальных исходов от случайных отравлений алкоголем, самоубийств и COVID-19.

В Татарстане на закупку лекарств в прошлом году потратили более 33 млрд руб. Несмотря на санкции, республика смогла наладить логистические цепочки для доставки иностранных препаратов и активно работает над мерами поддержки для отечественных производителей.

По ОМС граждан в этом году обеспечили лекарствами более чем на 15 млрд руб.

Скончался заслуженный архитектор Татарстана Александр Дембич. Днем мужчине резко стало плохо, и врачи не смогли его спасти. Дембич был профессором КГАСУ и одним из разработчиков концепции градостроительного развития Казани до 2015 года и проекта детальной планировки центральной части города. К 75-летию его планировали наградить званием заслуженного архитектора России.

В 2024 году в Татарстане от аборта отговорили 57% женщин. Специалистам республики по доабортному консультированию удалось сохранить более 1 тыс. беременностей. Число абортов по желанию женщины, таким образом, сократилось с 40% до 23% по сравнению с предыдущим годом.

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев назначен помощником мэра города Наиля Магдеева 22 января. Свою карьеру он начал в 1996 году в МВД Ижевска, а пост замруководителя исполкома города занимал с июля 2017 года.

В Чувашии на десять лет осудили жителя Челябинска, который пытался провезти через республику 1,5 кг наркотиков. Его машину остановили на трассе М7 около деревни Сярмыськасы Моргаушского. При обыске машины полицейские обнаружили свертки с запрещенным веществом. Партию наркотиков мужчина забрал из тайника в Подмосковье и планировал сбыть ее в Челябинской области.

Школам Казани не хватает 2 тыс. учителей. Больше всего учебным заведениям не достает педагогов русского языка, математики, физики, химии, иностранных языков и учителей начальных классов. С кадровым дефицитом также сталкиваются в Набережных Челнах, Нижнекамске, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

Новый центр трансплантации органов создадут на базе 7-й городской больницы Казани. Сейчас в республике функционируют четыре ведущих медицинских центра, занимающихся трансплантацией: в РКБ, БСМП, ДРКБ и МКДЦ.

Дарья Сайфиева