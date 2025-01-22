В Татарстане число смертей от внешних причин выросло на 53,2%

В Татарстане количество смертей от внешних причин увеличилось на 53,2%. Информация об этом появилась в справке об итогах деятельности системы здравоохранения республики в 2024 году.

Согласно документу также выросло число умерших от болезней нервной системы (на 39,6%), органов пищеварения (на 30%), эндокринной системы (на 22,5%), органов дыхания (на 19,9%) и от новообразований (на 2,7%).

На первом месте среди причин общей смертности находятся болезни системы кровообращения. По итогам 11 месяцев 2024 года по сравнению с 2023 годом число умерших от данных заболеваний сократилось на 9,9%. Также уменьшилось количество смертей от случайных отравлений алкоголем (на 11,8%), самоубийств (на 21,1%) и COVID-19 (на 33,3%).

Диана Соловьёва