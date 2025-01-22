Замглавы исполкома Челнов Илья Зуев стал помощником мэра

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев 22 января покинул свой пост. Он продолжит работать в должности помощника градоначальника Наиля Магдеева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В 1996 году Илья Зуев работал в МВД Ижевска, а затем в налоговой полиции Удмуртии. С 2003 по 2014 год служил в управлении службы по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртии. После переезда в Челны в 2016 году был гендиректором ОАО «Геополис». Замруководителем исполкома города он был назначен с июля 2017 года.

18 января глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин покинул свой пост.

Дарья Сайфиева