Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы исполкома Челнов Илья Зуев стал помощником мэра

Первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев 22 января покинул свой пост. Он продолжит работать в должности помощника градоначальника Наиля Магдеева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В 1996 году Илья Зуев работал в МВД Ижевска, а затем в налоговой полиции Удмуртии. С 2003 по 2014 год служил в управлении службы по контролю за оборотом наркотиков по Удмуртии. После переезда в Челны в 2016 году был гендиректором ОАО «Геополис». Замруководителем исполкома города он был назначен с июля 2017 года.

18 января глава Минфина Татарстана Радик Гайзатуллин покинул свой пост.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...