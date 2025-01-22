В Чувашии осудили на десять лет 43-летнего жителя Челябинской области, который пытался провезти через республику 1,5 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на 10 лет осудили мужчину, пойманного с 1,5 кг наркотиков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Чувашии на 10 лет осудили мужчину, пойманного с 1,5 кг наркотиков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Партию наркотиков мужчина забрал в тайнике, который находился в Подмосковье, чтобы потом сбыть ее в Челябинской области.

В марте 2024 года на трассе М7 около деревни Сярмыськасы Моргаушского муниципального округа автомобиль, за рулем которого был осужденный остановили полицейские. При обыске в багажнике были найдены наркотики, расфасованные в свертки общим весом около 1,5 кг.

Автомобиль осужденного был конфискован в доход государства.

Артём Дергунов