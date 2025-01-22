Скончался заслуженный архитектор Татарстана Александр Дембич

Заслуженный архитектор Татарстана Александр Дембич скончался. Об этом сообщила помощник раиса республики Олеся Балтусова в Telegram-канале.

«Только что разговаривали. Упал человек, и врачи не смогли откачать. Как так?» — пишет госпожа Балтусова.

Помощник раиса Татарстана рассказала, что к 75-летию Александра Дембича планировали наградить званием заслуженного архитектора России.

Господин Дембич являлся профессором КГАСУ и одним из разработчиков концепции градостроительного развития Казани до 2015 года и проекта детальной планировки центральной части города. С 1990 года он был руководителем кафедры «Градостроительство и планировка сельских населенных мест», открытой по его инициативе. Александр Дембич также работал над генпланами Казани, Альметьевска и Набережных Челнов.

Диана Соловьёва