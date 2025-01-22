Объем закупок лекарственных средств в Татарстане за прошлый год составил 33,3 млрд руб. Об этом сообщил глава Минздрава республики Марсель Миннуллин на итоговой коллегии ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2024 году на закупку лекарств потратили более 33 млрд руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Татарстане в 2024 году на закупку лекарств потратили более 33 млрд руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В условиях санкционного давления в стране наладили логистические схемы и выстроили цепочки поставок медицинской продукции. Разработаны нормативные акты для поддержки отечественных производителей лекарств», — отметил он.

По ОМС граждан обеспечили лекарствами более чем на 15 млрд руб.

В декабре 2023 года Госсовет Татарстана обратился в Конституционный суд с иском обеспечить регионам закупку лекарств от редких заболеваний за счет федерального бюджета. В 2024 году суд принял решение в пользу татарстанского парламента.

В законодательство внесли поправки, по которым начиная с 2026 года регионам, которым не хватит денег на обеспечение медикаментами пациентов с редкими заболеваниями, будут помогать средствами из федерального бюджета.

В Татарстане в конце прошлого года насчитывалось 970 людей с редкими заболеваниями.

Дарья Сайфиева