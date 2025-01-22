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В 7-й городской больнице Казани планируют создать центр трансплантации

На базе 7-й городской больницы Казани планируют создать новый центр трансплантации. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

В 7-й городской больнице Казани планируют создать центр трансплантации

В 7-й городской больнице Казани планируют создать центр трансплантации

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

В 7-й городской больнице Казани планируют создать центр трансплантации

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Марсель Миннуллин отметил, что в будущем Татарстан намерен расширить географию оказания услуг по трансплантации органов, включая пациентов из соседних регионов.

В республике уже есть четыре ведущих медицинских центра, занимающихся трансплантацией. Они находятся в РКБ, БСМП, ДРКБ и МКДЦ.

Влас Северин

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