На базе 7-й городской больницы Казани планируют создать новый центр трансплантации. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 7-й городской больнице Казани планируют создать центр трансплантации

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ В 7-й городской больнице Казани планируют создать центр трансплантации

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Марсель Миннуллин отметил, что в будущем Татарстан намерен расширить географию оказания услуг по трансплантации органов, включая пациентов из соседних регионов.

В республике уже есть четыре ведущих медицинских центра, занимающихся трансплантацией. Они находятся в РКБ, БСМП, ДРКБ и МКДЦ.

Влас Северин