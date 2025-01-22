В 7-й городской больнице Казани планируют создать центр трансплантации
На базе 7-й городской больницы Казани планируют создать новый центр трансплантации. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
В 7-й городской больнице Казани планируют создать центр трансплантации
Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ
Марсель Миннуллин отметил, что в будущем Татарстан намерен расширить географию оказания услуг по трансплантации органов, включая пациентов из соседних регионов.
В республике уже есть четыре ведущих медицинских центра, занимающихся трансплантацией. Они находятся в РКБ, БСМП, ДРКБ и МКДЦ.