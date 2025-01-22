Глава СПЧ Фадеев заявил об открытии Музея истории ГУЛАГа в «ближайшее время»

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что Музей истории ГУЛАГа возобновит работу в «ближайшее время». По его словам, у «руководства Москвы» «нет никаких идей» о закрытии музея.

«Я разговаривал с руководством Москвы... В ближайшее время будут приняты все необходимые меры, и музей будет открыт. У нас нет опасений, что его закроют»,— сказал господин Фадеев на заседании СПЧ сегодня, 22 января. Он также допустил, что на площадке музея в будущем будет проведено заседание Межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Музей истории ГУЛАГа — единственное государственное учреждение, полностью посвященное сталинским репрессиям. Он учрежден постановлением правительства в 2001 году. С 14 ноября 2024 года музей временно приостановил работу. Согласно официальным сообщениям — по причине нарушений пожарной безопасности, выявленных Центром экспертиз при Мосгосстройнадзоре. 13 января стало известно, что музей возглавит Анна Трапкова, которая будет совмещать эту работу с должностью руководителя Музея Москвы.

Полина Мотызлевская