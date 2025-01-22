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Коммерсантъ FM
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Пулково хочет обязать авиакомпании согласовывать планы с инвесторами аэропортов

Аэропорт Пулково предложил Минтрансу обязать авиаперевозчиков согласовывать планы развития с базовыми аэропортами, а действие инвесттарифов продлить с пяти до 20 лет. Об этом в интервью «Ъ» рассказал гендиректор аэропорта Леонид Сергеев. Это и другие предложения по комплексной трансформации аэропортовой отрасли были направлены в министерство 17 декабря 2024 года.

По словам господина Сергеева, согласование с перевозчиками планов перевозок позволит аэропортовой отрасли ежегодно экономить около 30 млрд руб. за счет «адресного строительства инфраструктуры в объемах, которые востребованы перевозчиками». Подобная практика, добавил он, успешно зарекомендовала себя в аэропортах Запада.

Кроме того, Пулково предложило продлить действие инвесттарифов до 15–20 лет. Сейчас эти повышенные тарифы за обслуживание перевозчиков вводятся на пять лет, в течение которых инвесторы могли бы окупить вложения в инфраструктуру. С учетом инфляции и ключевой ставки эти сроки окупаемости стали нереалистичными: «На депозитах можно заработать под 25% годовых, а в стройке взять кредит под тот же процент и ничего не окупить». При этом глава аэропорта назвал несправедливой ситуацию, при которой инвесторы вкладывают «десятки миллиардов на свой страх и риск» в строительство, не зная, что «собираются делать авиакомпании в ближайшие 10–15–20 лет».

Подробнее читайте в интервью Леонида Сергеева «Ъ».

Айгуль Абдуллина

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