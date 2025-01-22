В Свердловской области опровергли информацию о содержании котов в колониях
В Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской области опровергли информацию о разрешении заключенным содержать котов в колониях. В пресс-службе управления «Ъ-Урал» сообщили, что такие меры не планируются и не осуществляются.
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
Ранее, как сообщает ТАСС, депутат Госдумы Георгий Арапов предложил разрешить заключенным заводить домашних животных за хорошее поведение, ссылаясь на опыт некоторых российских колоний. Он отметил, что в учреждениях по Свердловской и Омской областям, а также в других исправительных колониях допускается содержание животных с разрешения администрации.
Однако пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко подчеркнул, что такие эксперименты не проводятся. «Никаких котов в колониях заводить не будут, это не соответствует действительности»,— заявил он.