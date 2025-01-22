Банк закрыт в связи с хищениями

В колонию строгого режима на девять лет отправили бывшего председателя правления московского Нэклис-банка Сергея Борискина. За полтора года вместе со своим заместителем Натальей Акуловой, получившей восемь лет, он успел выдать подконтрольным им физлицам порядка 1,3 млрд руб. заведомо невозвратных кредитов, что в итоге привело к банкротству финансовой организации. Еще шестеро фигурантов получили от шести лет условно до шести с половиной лет колонии общего режима.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вход в офис Нэклис-банка

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Судебный процесс восьми фигурантов, обвиняемых в выводе средств из Нэклис-банка, стартовал в Пресненском суде столицы в октябре 2022 года. В зависимости от роли бывшим председателю правления этого кредитного учреждения Сергею Борискину, его заместителю Наталье Акуловой, начальнику управления кредитования Марине Барской, руководителю отдела кредитного анализа и мониторинга Юлии Галкиной, а также еще четырем лицам, помогавшим им в выводе средств, вменялись в вину организация и участие в организованном преступном сообществе, а также особо крупное мошенничество (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе прений гособвинитель настаивал на весьма суровых для обвиняемых сроках — от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. Впрочем, сочтя вину подсудимых доказанной, судья Александра Авдотьина ограничилась куда менее строгим наказанием. Максимальный срок — девять лет колонии строгого режима — получил организатор преступления Сергей Борискин, являвшийся председателем правления Нэклис-банка на протяжении 22 лет.

В ходе расследования и в суде он, по данным «Ъ», настаивал на том, что якобы лишь выполнял указания бенефициара банка Натальи Касперской.

Однако эта версия подтверждения не нашла, и она была признана по делу потерпевшей. Его бывший заместитель и также признанная организатором Наталья Акулова отправится в колонию на восемь лет. При этом из назначенного экс-банкирам наказания суд вычел почти четыре года, которые те уже успели отбыть в СИЗО во время следствия и суда. Остальные фигуранты получили от шести лет условно до шести с половиной лет колонии общего режима.

Как уже рассказывал «Ъ», лицензии Нэклис-банк лишился в январе 2020 года из-за полной утраты собственных средств, что стало следствием вывода активов. А уже в марте Арбитражный суд Москвы признал его банкротом.

Как установила столичная полиция, с версией которой согласился и суд, вывод средств из банка происходил с сентября 2018 по конец 2019 года. Осуществляли его обвиняемые Борискин и Акулова путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов подконтрольным им же физическим лицам. Поиском технических заемщиков, а также изготовлением сопроводительной документации занимались соучастники Михаил Вялкин, отец и сын Файзуллины, а также Павел Александров.

В общей сложности с их помощью банкиры успели выдать кредитов более чем на 1,3 млрд. руб., притом что в общей сложности банк остался должен вкладчикам 2,3 млрд руб. Отметим, что лишь небольшая часть выданных членами ОПС кредитов была обеспечена залогами недвижимости. Но полученные заемщиками суммы оказались в разы больше реальной стоимости заложенных домов, квартир и земельных участков.

Олег Рубникович