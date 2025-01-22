Два зампреда правительства и министр из Бурятии отправятся на СВО добровольцами

Заместители председателя правительства Республики Бурятия Алдар Гулгенов и Иван Альхеев, а также и. о. министра сельского хозяйства Амгалан Дармаев приняли решение отправиться добровольцами на СВО. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов, свои задачи чиновники будут выполнять в составе отряда «Тигр», сформированного по поручению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Глава Бурятии поблагодарил коллег «за мужественное решение», заметив, что в отряде «Тигр» уже отслужил заместитель полпреда в ДФО Денис Андреев, «а теперь и наши пойдут».

Заявления об отправке в качестве добровольцев Алдар Гулгенов, Иван Альхеев и Амгалан Дармаев написали 21 января.

Влад Никифоров, Иркутск