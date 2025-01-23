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Коммерсантъ FM
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Остров для инвестиций

Как Пхукет стал направлением для покупателей жилой недвижимости

«Мы начали развивать территорию лагуны Пхукета 35 лет назад и 5 лет спустя открыли первый отель Banyan Tree»,— рассказывает сингапурский предприниматель Хо Квон Пинг. Основанная им и котирующаяся на бирже Сингапура Banyan Group является одной из крупнейших гостиничных групп с 90 отелями и курортами по всему миру. «Я не жил на Пхукете, только приезжал. В год ковида решил уйти на пенсию и остаться на тропическом острове, чтобы насладиться покоем и прекрасной погодой,— рассказывает 72-летний бизнесмен.— Но, к счастью для бизнеса и к несчастью для меня, несколько лет назад продажи недвижимости резко пошли вверх. И теперь я уже не могу оставить эту историю. На ближайшие восемь-десять лет я вовлечен в девелоперские проекты с многомиллиардными инвестициями».

Феномен Пхукета

Полвека назад лагуна Пхукет Андаманского моря была абсолютно безжизненной. Здесь находились заброшенные оловянные шахты, а многочисленные пруды и озера напоминали лунные кратеры. Эту территорию приобрел начинающий бизнесмен Хо Квонг Пинг, чтобы превратить ее в цветущий райский уголок, сеть курортов высочайшего уровня с роскошными спа, пляжными клубами, клиниками и гольф-полями. А теперь — и в супердоходный бизнес-проект по продаже недвижимости. Правда, на это понадобилось три десятка лет.

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В чем феномен Пхукета? Последние четверть века он считался вполне бюджетным направлением пляжного отдыха и развивался как туристический район. С 2015 по 2019 год количество посетителей Пхукета росло ежегодно в среднем на 9%, а в 2023 году остров принял 9,89 млн туристов, больше, чем любая другая курортная дестинация мира. За последние пять лет Пхукет стал не просто самым посещаемым азиатским курортом, но и привлекательным местом для жизни граждан других стран: здесь сложилось мультикультурное сообщество и прекрасная инфраструктура. «Будучи самым популярным курортным направлением Азии, Пхукет становится желанным местом для переезда всей семьей. Помимо неповторимого образа жизни и гармонии с природой, Пхукет — это мягкий климат и приятная погода в течение всего года, 13 международных школ, 4 яхтенные марины и 10 медицинских центров мирового класса. Плюс 40% населения Земли в пределах пяти-шестичасового перелета»,— подытоживает основатель Banyan Group. Фактор доступности важен: Пхукет связан прямыми рейсами с 70 аэропортами мира (больше, чем индонезийский Бали).

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Свою роль сыграла пандемия, во многом изменившая привычную жизнь. Многие теперь предпочитают жить вне крупных городов и работать удаленно. Туристы и отдыхающие — сперва из Великобритании и Австралии, потом из США, затем из Японии, Китая, Кореи, а теперь и из России (сегодня это ключевой рынок для Banyan Group Residendes) — стали рассматривать Пхукет как вариант для длительного сезонного проживания или как второй дом в теплом тропическом климате, где можно жить, отдыхать и работать круглый год. Остров превратился в стремительно растущий рынок недвижимости. Динамика налицо: за 2019 год было продано 1350 объектов частной недвижимости, в 2022-м — 1,5 тыс. жилых резиденций, ровно столько же за первое полугодие 2023 года. Около 80% продаж приходится на кондоминиумы, но спрос на виллы тоже растет. Как и цены. Но даже при этом недвижимость на Пхукете остается значительно более доступной, чем в Дубае или Сингапуре, цены на жилые резиденции начинаются от 6,8 млн бат ($200 тыс.).

Планы на миллиард

К прошлому году в Laguna Phuket было построено в общей сложности около 3 тыс. жилых объектов, еще 700 в настоящее время находятся в стадии строительства. В течение ближайшего десятилетия в Laguna Phuket и Laguna Lakelands планируется построить еще 15 тыс. единиц жилья — ожидаемая общая стоимость будущих проектов составляет $4,5 млрд (для сравнения, валовая стоимость застройки всех существующих проектов Banyan Group на Пхукете на сегодняшний день составляет $1,3 млрд). Из них более половины придется на инновационный комплекс Laguna Lakelands. Крупнейший проект частных резиденций (он займет площадь более 1 млн кв. м) станет самым зеленым в портфолио группы: 15 км пешеходных и велосипедных дорожек свяжут изумрудные холмы, тропический лес и ботанический сад.

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Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

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Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Laguna Lakeside

Новая стратегия группы — строительство исключительно высококлассных резиденций независимо от размера. «Это можно сравнить с покупкой автомобиля у люксового бренда: даже если вы приобретаете машину поменьше, вы знаете, что качество останется на высшем уровне,— улыбается Хо Квон Пинг (сам он — за рулем Mazda).— Наш односпальный кондоминиум площадью 50 кв. м будет только в комплектации BMW». С одной стороны, в планах Banyan Group высококачественные кондоминиумы в Laguna Lakelands и других районах Пхукета дальше от побережья. С другой — группа будет разрабатывать более просторные брендированные квартиры и пентхаусы площадью до 500–700 кв. м в лучших прибрежных зонах Laguna Phuket.

В 2024 году было объявлено о восьми новых проектах общей стоимостью $425 млн. Среди них — Skypark Elara Lakelands с живописным видом на лагуну. Это роскошные квартиры с удобной современной обстановкой стоимостью от 8 млн тайских бат (от $235 тыс.). В трех семиэтажных корпусах разместятся около 220 квартир площадью от 54 до 183 кв. м с одной, двумя или тремя спальнями. Концепция Skypark позволяет буквально дотянуться до небес: жители получат доступ на крышу, где расположен панорамный бассейн с потрясающим обзором лагуны. В распоряжении постояльцев также просторная открытая терраса с площадкой для барбекю и лаунж-зоны для отдыха.

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Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

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Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Skypark Elara

Еще один комплекс на стадии запуска — Laguna Lakeside Residences. Это малоэтажные резиденции с пейзажными бассейнами на крыше, построенные в окружении ландшафтных садов на въезде в Laguna Phuket. По задумке архитекторов, новые резиденции с одно-, двух- и трехспальными апартаментами предназначены для молодого поколения, которому важно жить в балансе с природой, но при этом иметь доступ ко всем удобствам и преимуществам изысканного образа жизни в Laguna Phuket.

Ответственный девелопмент

Еще три-четыре года назад девелоперский бизнес Banyan Group был равнозначным отельному направлению, но сегодня растет значительно быстрее. «На Пхукете мы можем взять в аренду много земли и осваивать ее как девелоперы,— объясняет Хо Квон Пинг. — В Гонконге или Сингапуре возможно арендовать только небольшие площади, поэтому там девелоперы строят много и продают по максимуму. Тут у нас другая стратегия: мы инвестируем не только в недвижимость, но и в саму лагуну, чтобы эта территория становилась максимально привлекательной в плане безопасности, инфраструктуры, транспорта, общественных удобств». Главным основатель Banyan Group считает создание полноценных сообществ, объединяющих обладателей недвижимости и местных жителей. Он называет это «социально устойчивым развитием», которое не менее важно, чем защита окружающей среды и использование возобновляемых источников воды и электроэнергии. Покупателям резиденций на Пхукете предоставляется пакет услуг Laguna Advantage. Он включает бесплатное управление недвижимостью в первый год владения, ее страхование, а также возможности в области здравоохранения и образования, например, бесплатную запись в детский сад Silk Kindergarten и специальные условия обучения в международных школах. Самым приятным бонусом станет рассрочка для покупателей, причем не только на время строительства, но и после его завершения: до пяти лет на 50%.

Нина Спиридонова

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