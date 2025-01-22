В Прикамье подешевеют полисы ОСАГО

В Пермском крае снизится территориальный коэффициент (КТ), который используется для расчета стоимости ОСАГО. Соответствующее указание Банка России вступит в силу 27 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В территориях Прикамья коэффициент снизится на 1% — с 1,08 до 1,07. В Перми снижение составит еще больше — почти 6%, с текущего показателя КТ 1,8 до 1,7.

В целом по стране КТ может быть снижен для 21 территории, где сейчас его значение выше среднероссийского. Максимальное сокращение составит 6%. Среди регионов Приволжского федерального округа снижение КТ также ожидается в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и в других территориях.

«Коэффициент территории связан со статистикой выплат по ОСАГО в конкретном регионе. Как правило, автовладельцы в крупных городах платят за страховку больше, чем в небольших населенных пунктах. Анализ данной статистики показал возможность снижения территориального коэффициента в Прикамье. После вступления в силу указания регулятора стоимость полисов ОСАГО должна снизиться»,— пояснил управляющий Пермского отделения Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

В 2024 году жители Пермского края оформили более 577 тыс. договоров ОСАГО. Средняя стоимость полиса в Перми составила 8549 руб., в других территориях региона — 5453 руб.