Президентский грант в 72 млн руб. получил проект помощи ветеранам СВО

Фонд «Память поколений» получил самый крупный президентский грант в размере 72 млн руб. на проект высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий и мирным жителям, сообщают «Ведомости». Итоги конкурса были подведены 21 января.

Второй по размер грант в 51,7 млн руб. получил «Русфонд» на проект, который направлен на создание регистра доноров костного мозга для людей с онкогематологическими заболеваниями. Третий по размеру грант в 45 млн руб. достался фонду «Бюро расследований Общероссийского народного фронта» на проект лагеря по реабилитации раненных участников спецоперации.

Всего на гранты претендовали 9883 инициативы. Победителями стали 1497 некоммерческих организаций. Они получат финансирование на сумму 4,7 млрд руб. В числе победителей, как отмечает газета, оказались 239 проекта, которые связаны с Годом защитника Отечества. Им выделено более 800 млн руб.