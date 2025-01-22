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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Афганистан отверг призыв США возвращать оружие

Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) отвергло призыв президента США Дональда Трампа вернуть американское оружие, оцениваемое в $7 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, члены движения считают, что США не только должны оставить захваченное вооружение, но и предоставить более современные средства для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

На митинге 19 января Дональд Трамп заявил, что прекратит любую финансовую помощь Афганистану, если талибы не вернут американское вооружение и оборудование. Это оборудование было захвачено в 2021 году, когда американские войска покинули Афганистан после более чем 20 лет пребывания.

Фотогалерея

Афганистан под талибами

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Утром 15 августа отряды террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул &lt;br>На фото: талибы в президентском дворце

Утром 15 августа отряды террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул
На фото: талибы в президентском дворце

Фото: AP / Zabi Karimi

Талибы не стали штурмовать Кабул, предложив мирный переход власти

Талибы не стали штурмовать Кабул, предложив мирный переход власти

Фото: Reuters / Stringer

Представители радикального движения объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана

Представители радикального движения объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана

Фото: Reuters / Stringer

Также талибы заявили о захвате крупнейшей авиабазы Баграм, которую ранее США передали афганским военным

Также талибы заявили о захвате крупнейшей авиабазы Баграм, которую ранее США передали афганским военным

Фото: AP / Sidiqullah Khan

Талибы пообещали уважать права женщин «при условии, что они будут носить чадру», а также сформировать «инклюзивное исламское правительство»

Талибы пообещали уважать права женщин «при условии, что они будут носить чадру», а также сформировать «инклюзивное исламское правительство»

Фото: AP / Gulabuddin Amiri

Также движение пообещало всем афганским военным и чиновникам амнистию

Также движение пообещало всем афганским военным и чиновникам амнистию

Фото: AFP / Anadolu Agency

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну

Фото: Reuters / Stringer

В посольстве России в Кабуле сообщили, что Москва готова сотрудничать с переходным правительством в Афганистане, но пока не будет спешить с признанием «Талибана» (запрещено в РФ)

В посольстве России в Кабуле сообщили, что Москва готова сотрудничать с переходным правительством в Афганистане, но пока не будет спешить с признанием «Талибана» (запрещено в РФ)

Фото: AFP / Anadolu Agency

Переходное правительство будет сформировано при участии официальных властей и талибов

Переходное правительство будет сформировано при участии официальных властей и талибов

Фото: Reuters

Для предотвращения беспорядков власти Афганистана ввели комендантский час

Для предотвращения беспорядков власти Афганистана ввели комендантский час

Фото: Reuters / Stringer

На фоне взятия столицы ряд стран эвакуируют своих граждан, а также граждан Афганистана. В аэропорту Кабула (на фото) скопились сотни желающих покинуть страну

На фоне взятия столицы ряд стран эвакуируют своих граждан, а также граждан Афганистана. В аэропорту Кабула (на фото) скопились сотни желающих покинуть страну

Фото: AFP

По данным МИД РФ, талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле. Несколько сотен работников американского посольства (на фото) были эвакуированы

По данным МИД РФ, талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле. Несколько сотен работников американского посольства (на фото) были эвакуированы

Фото: AP / Rahmat Gul

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Утром 15 августа отряды террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в столицу Афганистана Кабул
На фото: талибы в президентском дворце

Фото: AP / Zabi Karimi

Талибы не стали штурмовать Кабул, предложив мирный переход власти

Фото: Reuters / Stringer

Представители радикального движения объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана

Фото: Reuters / Stringer

Также талибы заявили о захвате крупнейшей авиабазы Баграм, которую ранее США передали афганским военным

Фото: AP / Sidiqullah Khan

Талибы пообещали уважать права женщин «при условии, что они будут носить чадру», а также сформировать «инклюзивное исламское правительство»

Фото: AP / Gulabuddin Amiri

Также движение пообещало всем афганским военным и чиновникам амнистию

Фото: AFP / Anadolu Agency

В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну

Фото: Reuters / Stringer

В посольстве России в Кабуле сообщили, что Москва готова сотрудничать с переходным правительством в Афганистане, но пока не будет спешить с признанием «Талибана» (запрещено в РФ)

Фото: AFP / Anadolu Agency

Переходное правительство будет сформировано при участии официальных властей и талибов

Фото: Reuters

Для предотвращения беспорядков власти Афганистана ввели комендантский час

Фото: Reuters / Stringer

На фоне взятия столицы ряд стран эвакуируют своих граждан, а также граждан Афганистана. В аэропорту Кабула (на фото) скопились сотни желающих покинуть страну

Фото: AFP

По данным МИД РФ, талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле. Несколько сотен работников американского посольства (на фото) были эвакуированы

Фото: AP / Rahmat Gul

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