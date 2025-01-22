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Коммерсантъ FM
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Сельхозземли запрут на два ключа

Ужесточение порядка перевода таких участков в иные категории принято в первом чтении

Законопроект о введении системы «двух ключей», при которой регионам придется согласовывать с Минсельхозом перевод земель сельхозназначения в иные категории, одобрен депутатами Госдумы в первом чтении. Ужесточение продиктовано желанием снизить темпы сокращения площади сельскохозяйственных земель в РФ. Отсутствие в законопроекте порядка согласования Минсельхозом перевода таких участков в иные категории вызвало вопросы у депутатов — обещано, что все процедуры будут урегулированы уже на уровне правительства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий возможности региональных властей переводить земли сельхозназначения в другие категории. Сейчас они вправе делать это самостоятельно, внесенный группой депутатов еще год назад проект предусматривает введение системы «двух ключей»: принятие регионами таких решений будет возможно только с согласия Минсельхоза.

Инициатива объяснена стремлением сократить число злоупотреблений со стороны региональных органов власти и избежать дальнейшего сокращения площади сельхозземель, уменьшившейся с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024-м.

Как отметил в своем заключении на проект думский комитет по аграрным вопросам, с учетом того, что примерно половина участков, переведенных из категории сельхозземель, по данным Минсельхоза, не освоена, «можно предположить, что в ряде случаев такие переводы были избыточны». В комитете полагают, что продолжение выбытия сельхозземель из производства ставит под угрозу выполнение поручения президента об увеличении к 2030 году объема производства продукции АПК не менее чем на 25%.

Белый дом намерен повысить эффективность механизмов выкупа и аренды госземель

По словам председателя аграрного комитета Владимира Кашина, ко второму чтению планируется уточнить порядок принятия решений о переводе земель сельхозназначения в иные категории. Для этого (если речь не идет о федеральных землях) будет приниматься региональный закон с учетом позиции Минсельхоза. Ко второму чтению должно быть предусмотрено и вхождение этого ведомства в перечень госорганов, согласующих документы территориального планирования при включении сельхозугодий в границы населенных пунктов. Также Минсельхоз получит полномочия по установлению границ сельхозугодий и ограничений на изъятие и перевод сельхозугодий в земли иных категорий для добычи полезных ископаемых (за исключением случаев, когда это необходимо для реализации приоритетных инфраструктурных проектов).

Законопроект был одобрен Госдумой единогласно и обсуждался довольно кратко — возникло лишь несколько вопросов.

В частности, парламентариев беспокоила прозрачность предложенного механизма — они интересовались, будет ли предусмотрена возможность обжалования отказа Минсельхоза в согласовании смены категории земель, прозвучали и предложения детализированно прописать такой порядок. Схожие замечания в своем отзыве высказывало и правительство (оно поддержало законопроект при условии его доработки). Так, в Белом доме отметили, что необходимо предусмотреть критерии и предельные сроки согласования смены категории земель, а также перечень оснований для отказа. Впрочем, эти вопросы планируется урегулировать уже постановлением правительства — как заверил Владимир Кашин, разработать необходимые подзаконные акты планируется к третьему чтению законопроекта.

Евгения Крючкова

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