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Нейросеть высокого полета

Российские военные в зоне СВО получат новый БПЛА с компьютерным самонаведением

Как стало известно “Ъ”, в ближайшее время ряд находящихся в зоне специальной военной операции (СВО) российских подразделений получит партию новых дронов-камикадзе с компьютерным самонаведением. Система распознает цели без участия оператора и может работать в условиях подавления средствами РЭБ. Это не первая подобная разработка, однако до сих пор такие беспилотники использовались в основном точечно в интересах отдельных спецподразделений.

Фото: КБ «Стратим»

Фото: КБ «Стратим»

Уже в феврале часть передовых российских подразделений в зоне СВО получит партию новых FPV-дронов-камикадзе «Русак-С» с компьютерным самонаведением (CV — от английского computer vision) на финальном участке траектории полета. Об этом “Ъ” сообщил основатель конструкторского бюро — производителя беспилотника с позывным Оби-Ван (название КБ и фамилия его основателя не раскрываются в интересах безопасности). «Наши дроны с поддержкой CV проходили полевые испытания рядом с линией боевого соприкосновения в тылу, они уже в серии и пойдут в войска в феврале»,— рассказал он. Размер готовящейся к отправке партии Оби-Ван сообщить отказался, сославшись на корпоративную и военную тайну.

«Русак-С» способен нести до 3 кг полезной нагрузки и устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) благодаря отсутствию систем GPS и использованию нестандартных частот для соединения оператора с дроном. В случае попадания в зону действия комплексов РЭБ коптер автоматически переходит в режим автопилота и летит по прямой без участия оператора до момента, пока не преодолеет зону РЭБ и управление не вернется к оператору.

Созданная разработчиками «Русака» CV-система основана на нейросети, обученной на анализ, распознавание и поражение наземных целей: автомобилей, бронетехники и даже зданий.

Дрон способен самостоятельно рассчитать траекторию полета, оператору необходимо лишь выбрать и подтвердить цель.

По мнению бывшего оператора и экс-командира отряда БПЛА «Эскадрон» 88-й добровольческой бригады Вооруженных сил (ВС) РФ «Эспаньола» Владислава Ефремова с позывным Гусар, внедрение CV-технологии не означает революционного прорыва в области применения дронов-камикадзе. «В основном (операторы дронов.— “Ъ”) бьют не по технике и движущимся целям,— поясняет он.— В 90% случаев удары наносятся по вырытым в земле норам и домам, что заняты противником. Сможет ли "Русак-С" эффективно наводиться и на них — сказать трудно. Если его сделали качественно и с умом, то, возможно, технология будет полезной. Но не нужно надеяться, что это что-то из ряда вон выходящее, что может переломить ход войны».

Как отметил господин Ефремов, сейчас российские военные несут большие потери в дронах из-за воздействия не только вражеского, но и собственного РЭБ. В связи с этим промежуточные выводы об эффективности нового БПЛА будут зависеть от опыта массового использования этой модели в боевых условиях и от того, как система связи «Русака-С» сможет противостоять средствам подавления сигнала.

Новый дрон — один из первых серийных дронов-камикадзе с компьютерным самонаведением, которые используются российскими военными в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что в октябре ВС РФ получили партию дронов «Овод» от тульского разработчика Андрея Иванова, произведенных при поддержке Народного фронта в количестве 4 тыс. единиц. «Овод» тоже оснащен системой машинного зрения, но, как уточнил “Ъ” сам господин Иванов, открытая публикация видеоподтверждений успешного применения CV-систем «Овода» невозможна «в силу специфики подразделений, использующих дрон». Поэтому, возможно, именно «Русак-С» станет первой моделью дрона, которая сможет продемонстрировать «полевые итоги» почти двухлетней работы российских производителей БПЛА над этой перспективной технологией.

Дмитрий Сотак

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