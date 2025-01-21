Совладельцев бывшей пермской сети аптек подозревают в сокрытии средств

Пермский краевой суд направил на новое рассмотрение жалобу ПАО «Сбербанк» на решение первой инстанции об аресте имущества Андрея Годовалова и Николая Шаврина, сообщает «РБК Пермь». Оба являются совладельцами бывшей головной компании аптечной сети ООО «Годовалов». Решение об аресте было принято в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела сообщил портал newspot.ru еще в ноябре 2024 года. По данным ресурса, господина Шаврину было предъявлено обвинение изначально в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Андрей Годовалов якобы уехал из России и Италию. Предполагаемая сумма ущерба по делу составляет 233,5 млн руб. Ранее выездная налоговая проверка выявила недоимку компании по НДС в размере 351,9 млн руб. Общая сумма доначислений вместе со страховыми взносами, пени и штрафом превысила 698,8 млн руб.

После возбуждения дела Дзержинский районный суд наложил арест на имущество фигурантов пределах предполагаемой суммы сокрытия. ПАО «Сбербанк», будучи кредитором компании, усмотрел в этом нарушение своих прав и пытался оспорить это решение. Решением Пермского краевого суда жалоба «Сбербанка» была направлена на новое рассмотрение.

Напомним, в прошлом году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на суммы свыше 4 млрд руб.