Экспозиционные бои

Министерство культуры и музей PERMM не соглас­ны с ис­ковыми требования прокуратуры о признании недействительными ряда сделок учреждения. Надзорный орган требует признать недействительными контракты между музеем и художником Арсением Сергеевым, а также взыскать с него 318 тыс. руб. Истец считает, что при подписании договоров стороны не уведомили минкульт о конфликте интересов. При этом такой конфликт имел место, поскольку у Наили Аллахвердиевой, которая в тот момент возглавляла музей, с господином Сергеевым есть совместные дети. Оба, как считает прокуратура, состоят в близких отношениях. По словам представителей музея, минкульт конфликта интересов не усмотрел и был не против заключения сделок. В министерстве с позицией прокуратуры тоже не согласны и считают, что факт наличия общих детей не доказывает наличие конфликта интересов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Permm Фото: Permm

Во вторник, 21 января, состоялось предварительное судебное заседание по иску прокуратуры Перми к музею современного искусства PERMM и художнику Арсению Сергееву. Напомним, в ноябре прошлого года прокуратура потребовала признать недействительными четыре договора на организацию выставок между музеем и гос­подином Сергеевым. Два из них были заключены в августе прошлого года, два — в сентябре. Надзорный орган считает, что сделки были заключены в условиях конфликта интересов, поскольку одной стороной было близкое к руководству музея лицо. В частности, у Арсения Сергеева и Наили Аллахвердиевой есть двое совместных детей. Помимо признания сделок недействительными, прокуратура требует вернуть выплаченные по договорам 318 тыс. руб.

В ходе заседания прокурор заявил ходатайство о частичном отказе от исковых требований, касающихся договоров, заключенных летом. Представитель истца свою позицию объяснил тем, что по ним не была произведена оплата.

Представитель музея пояснил, что с иском прокуратуры учреждение не согласно. По версии учреждения, летом 2023 года госпожа Аллахвердиева направила в министерство культуры края уведомление о возможном конфликте интересов. Минкульт в ответном письме указал, что конфликта не усматривает, и обозначил условия приемки работ по контракту с господином Сергеевым. Наличие подписи и отметки «согласовано» в музее сочли за одобрение организации выставки. При этом ответчик подтвердил, что оплата по «летним» договорам действительно не производилась. «Сентябрьские» контракты исполнялись с учетом полученного ранее письма от минкульта.

В ответ на доводы ответчика прокуратура пояснила, что в настоящем деле есть два аспекта, говорящие о нарушении законодательства. Так, минкульт был уведомлен о возможном конфликте интересов лишь по договорам, которые были заключены летом. Перед заключением двух других контрактов, по которым в итоге и была произведена оплата, министерство ни о чем не уведомлялось и заключение договоров не согласовывало. Приказ о их заключении министерство тоже не издавало.

Министерство культуры Прикамья выступило против удовлетворения иска. Его представитель сообщил, что в момент совершения спорных сделок Наиля Аллахвердиева и Арсений Сергеев не состояли в родстве, а наличие общих детей не доказывает факт их близких отношений. Таким образом, конфликт интересов отсутствует, а значит, и оформление отдельного приказа относительно очередных договоров сочли нецелесообразным.

Арсений Сергеев на судебное заседание не явился и своих представителей не направил.

В итоге суд принял частичный отказ прокуратуры от исковых требований. Он отметил, что ответчик не представил перечень доказательств, включая те, которые обосновывают взаимосвязь назначения субсидии музею на переезд и организацию выставки. Следующее заседание назначено на 19 февраля.

По мнению партнера офиса коллегии адвокатов «Регионсервис» Олега Барашкова, в настоящее время судебная практика исходит из фактического, а не формального наличия близких отношений между сторонами на момент потенциального возникновения конфликта интересов. Эксперт отмечает, что главным фактором при разрешении подобных вопросов является действительное наличие таких отношений и ведение совместной хозяйственной деятельности, включая совместное проживание и воспитание детей. «С целью формирования доказательной базы участникам спора необходимо установить такие факты, как период раздельного проживания и отсутствие ведения общего хозяйства сторон, возможность участия в расходах друг друга»,— подчеркнул господин Барашков.

Руководитель проектов Enforce Law Company, старший юрист Данил Ананьин добавил, что при признании сделки недействительной применяется двусторонняя реституция, которая должна обеспечить возврат в первоначальное положение всех ее сторон, причем не только заказчика, которому возвращаются деньги, но и исполнителя. При этом, по словам юриста, в судебной практике есть примеры, когда реституция невозможна, поэтому истцам отказывают в удовлетворении требований.

Анастасия Леонтьева