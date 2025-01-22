Мировым брендам пересчитали стоимость

Международное аналитическое агентство Brand Finance опубликовало очередной рейтинг 500 мировых брендов, признанных к началу 2025 года самыми дорогими. Лидер прежний — Apple, компания за год подорожала на 11%. Расположившиеся следом Microsoft и Google прибавили 35% и 24% соответственно. Российские «Сбер», «Газпром» и ЛУКОЙЛ, традиционные участники рейтинга, в обновленный список не вошли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters Фото: Lucas Jackson / File Photo / Reuters

В опубликованном рейтинге 500 самых дорогих брендов мира Brand Finance Global 500 сообщается, что за минувший год многие бренды заметно прибавили в цене, однако теперь динамика стоимости зафиксирована не только в секторе высоких технологий. Так, например, в мировой топ-5 вошел бренд крупнейшей в США и мире розничной сети Walmart, который за год прибавил в стоимости 42% и теперь оценивается в $137 млрд. Обходят Walmart лишь традиционные лидеры рейтинга — Apple (1-е место, $574,5 млрд, +11%), Microsoft (2-е место, $461 млрд, +35%), Google (3-е место, $413 млрд, +24%), Amazon (4-е место, $356 млрд, +15%).

Также в десятку крупнейших входят южнокорейская Samsung (6-е место, $110,5 млрд), китайский TikTok (7-е место, $105,8 млрд). Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) занял 8-е место с $91,5 млрд, Nvidia — 9-е место с $87,9 млрд и Государственная электросетевая корпорация Китая (State Grid Corporation of China) — 10-е место с $85,6 млрд.

Топ-10 самых дорогих мировых брендов к началу 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Компания Отрасль Стоимость бренда ($ млрд) Изменение за год (%) 1 Apple IT 574,5 11 2 Microsoft IT 461,1 35 3 Google IT 413 24 4 Amazon IT, ритейл 356,5 15 5 Walmart Ритейл 137,2 42 6 Samsung IT, телекоммуникации 110,6 11 7 TikTok IT 105,8 26 8 Facebook* IT 91,5 21 9 NVidia IT 87,9 98 10 Государственная электросетевая корпорация Китая Промышленность 85,6 20 Открыть в новом окне *Входит в Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. Источник: аналитическое агентство Brand Finance.

Российские потребители также активно пользуются продукцией брендов, вошедших в десятку самых дорогих. По данным «Марвел-Дистрибуции», по итогам 2024 года, например, в сегменте продаж смартфонов в денежном выражении на Apple пришлось 32%, или 228,9 млрд руб., на Samsung — 17,5%, или 125,2 млрд руб.

Brand Finance также отдельно указала бренды, которые за последние 20 лет подорожали больше всего. В их число вошли TikTok (+80%), Nvidia (1770% — с $4,7 млрд до $87,9 млрд), китайский производитель электромобилей BYD (+350%), китайский онлайн-ритейлер Pinduoduo (+420%), тайваньский производитель чипов TSMC (+300%), Microsoft (+294%), Apple (+310%).

«Наш анализ брендов, больше всего подорожавших с 2020 года, показывает, что у технологических компаний больше нет монополии на самый быстрый рост стоимости брендов. Это также подтверждает другой глобальный тренд — как китайские компании, такие как TikTok, Pinduoduo или BYD, продвигаются вперед, создавая новые продукты или услуги, и тем самым бросают вызов лидерам рынка»,— отмечает основатель и глава Brand Finance Дэвид Хэй.

Самым дорогим сектором в рейтинге стал финансовый: совокупная стоимость брендов финансовых компаний составила 12,7% от общей стоимости, всего в рейтинге представлено 78 банковских брендов. На втором месте — розничная торговля (11,4%, 45 брендов), на третьем месте — медиаиндустрия (10,3%, 24 бренда).

Больше половины брендов в рейтинге — из США (194 бренда), их общая стоимость составляет 52,9% от общего объема, на втором месте — Китай (15%, 69 брендов), на третьем месте по числу брендов — Япония (36), на четвертом месте — Франция (35), на пятом месте — Германия (27).

В новом рейтинге нет российских компаний. Хотя еще к началу 2023 года они были в этом списке. Некоторые из них попадали в рейтинг, даже будучи под блокирующими западными санкциями (см. “Ъ” от 18 января 2023 года). Тогда, например, «Сбер» занимал 163-е место, «Газпром» был на 420-м месте, ЛУКОЙЛ — на 457-м.

Евгений Хвостик, Тимофей Корнев