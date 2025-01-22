«Я больше не читаю газет, я больше не даю интервью»

Год назад, 22 января, ушел из жизни бессменный лидер культовой петербургской группы Markscheider Kunst Сергей «Ефр» Ефременко. Музыкант умер в реанимации Покровской больницы на Васильевском острове за день до своего 52-летия. «Ъ-СПб» собрал жизненные истории, которые рассказали о нем близкие друзья, знакомые и коллеги по цеху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокалист, гитарист и автор текстов песен музыкальной группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко (1972-2024)

Фото: ВКонтакте / Сергей Ефременко Вокалист, гитарист и автор текстов песен музыкальной группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко (1972-2024)

Фото: ВКонтакте / Сергей Ефременко

«Бутылка почти пуста, мой друг, заверни уста,

Историй я знаю много, а эта — одна из ста».

Сергей Ефременко

Вася Васин, группа «Кирпичи»:

— Я видел Ефра за месяц до смерти, он устраивал мой акустический концерт в барчике на Ваське, мы как раз вспомнили яркие случаи из молодости. Году в 1997-м «маркшайдеры» приютили нас пару-тройку раз в Москве, в сквоте на Цветном бульваре, где они жили компанией человек в пятнадцать. Спали все на матах в просторном и светлом подвале. Ефр, конечно же, был в этом жилище и завхозом, и руководителем.

Сидим однажды на кухне, после мощного возлияния и воскуривания возникает длинная пауза в разговоре. И тут наш барабанщик задает вопрос: «А как вы относитесь к песне “Аргентина — Ямайка 5:0”?» Далее следует тоже длинная пауза, и Ефр говорит: «Песня, конечно, хорошая. Но за регги обидно». Все дико ржут.

Еще вспоминаются безумные поездки купаться тремя коллективами — Markscheider Kunst, «Кирпичи» и «Ива Нова» — на пляж в Строгино. О том, что с Ефром не все окей, я узнал от его духовника и друга отца Андрея. Он написал мне, что Сергей в реанимации. Я до последнего думал, что он не помрет, он всегда был человеком, полным жизнерадостности и доброй энергии.

Илья Бортнюк, продюсер фестиваля Stereoleto:

— Сергей был заядлым рыбаком. Мы часто ездили с ним на озеро Сальмиярви. Там была такая заводь под мостом, туда нужно было проплывать на лодке. Помню, как-то у нас не получилось съездить туда с ним в один день, то есть я поехал с приятелем за день до этого, а он на следующий день. По возвращении Сергей приходит ко мне в офис, садится, и рассказывает, как был, что поймал.

Слушай, говорит, я вот закидываю и вытаскиваю из воды спиннинг! Представляешь, спиннинг поймал. Я ему отвечаю: а он с синей ручкой? Сергей так немножко грустнеет и говорит: ну, вообще, да, а что? Так я его вчера потерял там, говорю я. Вот так! Думал, что попрощался со спиннингом, а тут видишь, как, друг помог.

Хочу еще сказать, что Сергей был не только талантливым артистом и автором замечательной музыки, но и прекрасным человеком с яркой харизмой и большим сердцем. 23 января в день его рождения выходит трибьют группе Markscheider Kunst «Будем с тобой на связи», в котором приняли участие его друзья-музыканты и группы, на которых творчество Markscheider Kunst оказало сильное влияние: Billy’s Band, Jane Air, «Кирпичи», «Маша и Медведи», «Отава Е», New York Ska Jazz Ensemble и другие артисты. Всего в трибьюте 22 композиции.

Одна из идей этого проекта — в том, что сборник будет жить своей жизнью. Каждый год он будет обновляться: дополняться кавер-версиями новых артистов, а также свежими кавер-версиями уже принявших участие в сборнике музыкантов.

Еще хочу добавить, что 24 января в Петербурге группа Markscheider Kunst вместе с друзьями — некоторыми группами, принявшими участие в проекте («Отава Е», «Полюса», Jane Air, «Белка», «ОРКиКО», Radio.Kunst и Стасом Березовским), представят трибьют-альбом «Будем с тобой на связи» на сцене клуба «Сердце».

Алексей Белкин, группа «Отава Е»:

— Если честно, то мы с Ефром были знакомы совсем недолго. Но, знакомство состоялось очень ярко. Мы пригласили его к нам на передачу «Зеленка». В тот раз нам удалось и пообщаться, и поиграть вместе. С тех пор мы периодически виделись на фестивалях и всегда очень хорошо и тепло общались, испытывая взаимную симпатию.

Сергей — очень талантливый музыкант и автор. Его песни — это уникальный звук нашего города. Да, его не знает большинство жителей Петербурга, но тут им можно только посочувствовать. Я рад, что у нас была возможность с ним познакомиться лично и даже поиграть, а также внести свою лепту в создание альбома в честь замечательного человека.

Я уверен, что его песни будут жить. Если же нас будет читать кто-то, кто не знаком с творчеством Markscheider Kunst, то я искренне ему завидую!

Сергей «Магер» Григорьев:

— Мы познакомились в знаменитом тогда баре «Циник» где-то в начале 2000-х. Повод был достойный — Сергей переживал, что на стадионе Петровский «неживая атмосфера»: «Надо много дудок! И барабаны».

В то время отношение администрации «Зенита» к фанатам только начинало переходить из стадии «вы нам не мешайте» в зачатки взаимной любви, но до массовых акций было далеко. Я тогда сотрудничал с клубной газетой и пресс-службой, имел «доступ к телу» и даже «корочки» сотрудника ФК.

Тут же в «Цинике» картина была озвучена «в одно лицо» — Сергей пел за все «дудки» и стучал за все барабаны. Встречу с руководством назначили — еще с тем, оставшимся с 1990-х, заслуженными дядьками от спорта.

Зрелище было для фильма! Представьте, в разгар матча начинает большой барабан: «Бум-бубум!» И тут одна дудка: «Тарарарам!» И барабан: «Умпа-умпа!» И тут несколько дудок «Тааааа-тата!» И снова дудки, но уже другое, тут мы второй барабан подключаем, можно даже в слабую долю, и дудки такие: «Ла-ла-ла-ла-ла!» Будем как в Бразилии, но мы круче.

Выступление было эффектным. И, увы, неэффективным. Старое доброе «как бы чего не вышло». Но каждый раз, когда на «Вираже» трубы и барабаны заводили слаженную мелодию, я вспоминал эту встречу.

Александр «Дусер», сооснователь группы Tequilajazzz:

— Сергей — прекрасный человек, великолепный музыкант, поэт, патриот, любящий свою родину, настоящий василеостровец, замечательный семьянин, знатный кулинар, рыбак, глубоко верующий христианин, друг. Очень его не хватает! Навсегда в нашей памяти!

Группа Markscheider Kunst (с нем. Markscheider — «горный инженер», Kunst — «искусство») была создана в 1992 году студентами Горного института в Петербурге. Начав с рокабилли, группа постепенно стала играть и популяризировать латиноамериканскую и ямайскую музыку. Как и многие петербургские музыканты, группа была «резидентом» культовой площадки 1990-х — клуба «Тамтам» (он же Tam Tam, tamtam или TaMtAm на углу Малого проспекта В.О. и 16-й линии, где сейчас расположена Малая сцена Театра на Васильевском), созданного экс-виолончелистом группы «Аквариум» Севой Гаккелем. На сегодняшний день дискография Markscheider Kunst насчитывает 11 альбомов и пять синглов. Песни «Jamaica», «Счастье@ru», «Кваса-Кваса» и «Танец» стали саундтреками в фильме «Питер FM». Также группа принимала участие в записи музыки к фильму «Кислород» Ивана Вырыпаева. Поклонники называли Markscheider Kunst самой солнечной группой Северной столицы.

Владимир Колодчук, Валерий Грибанов, Полина Пучкова