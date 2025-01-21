Смерть младенца, смена позиции по реформе МСУ и крематорий за 400 млн рублей

Следком Татарстана возбудил уголовное дело после смерти младенца в одной из частных клиник Казани. На приеме у остеопата 20 января мальчику стало плохо, после чего он скончался. Специалиста обвиняют в причинении смерти из-за ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей.

Госсовет Татарстана поддержит реформу местного самоуправления с добавлением права для регионов России самим определять модель МСУ. В законопроекте предлагается упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений и перейти на одноуровневую систему с городскими и муниципальными округами.

Первый крематорий в Татарстане стоимостью 400 млн рублей начнут строить уже в этом году. Здание, оснащенное современными кремационными печами, колумбарием для урн и двумя залами прощания, будет расположено в мемориальном центре «Курган». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2029 году.

Татарстанца обвиняют в убийстве двух женщин по личным мотивам. Их тела обнаружили накануне в квартире в Нижнекамске. На допросе задержанный признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Резиденты особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане за прошлый год инвестировали в неё 210 млрд рублей. В ОЭЗ зарегистрировано 342 технологические компании, 136 из которых — резиденты, включая 10 новых, зарегистрированных в 2024 году.

В 2024 году Татарстан получил 306,4 млн рублей на развитие туризма в регионе. Из них 266 млн рублей — средства федерального бюджета. Ещё 40,4 млн рублей было выделено из республиканского бюджета.

В Марий Эл за четыре года реализовали 28 инвестпроектов в агропромышленном комплексе на сумму более 9 миллиардов рублей. С 2020 года в республике создано 770 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджет составили почти 600 миллионов рублей. В регионе также открыт первый селекционно-семеноводческий центр мощностью 5 тысяч тонн.

В Чувашии будут судить педагога за издевательства над девочкой-инвалидом в Кугесьской школе-интернате. По версии следствия, она, будучи классной руководительницей, применяла к ученице 8 класса неприемлемые физические и психологические методы воспитания. Возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Дарья Сайфиева