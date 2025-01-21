За четыре года в Марий Эл реализовали 28 инвестпроектов в сфере АПК на 9 млрд рублей

С 2020 года в Марий Эл реализовали 28 инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе на общую сумму более 9 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Из общей суммы 1,1 миллиарда рублей составили средства государственной поддержки, остальные 8 миллиардов рублей привлекли инвесторы.

С 2020 года в регионе было создано 770 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджет республики достигли почти 600 миллионов рублей. В рамках развития молочного скотоводства было построено 19 животноводческих помещений, включая две роботизированные фермы. Объем переработки молока увеличился на 10%, мяса — на 40%.

Также был введен в эксплуатацию первый селекционно-семеноводческий центр мощностью 5 тысяч тонн, модернизированы крупные производства и расширен ассортимент выпускаемой продукции.

Влас Северин