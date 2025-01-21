В Татарстане возбудили дело по подозрению в двойном убийстве

В Татарстане возбуждено уголовное дело против мужчины, подозреваемого в убийстве двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По данным ведомства, тела женщин 1976 и 1989 годов рождения с множественными ножевыми ранениями были обнаружены 20 января в квартире дома на улице Чулман в Нижнекамске. Подозреваемый, знакомый с одной из погибших, задержан и дал признательные показания.

Следствие установило, что преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Следователи готовят ходатайство об аресте подозреваемого и продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее МВД сообщило о задержании подозреваемого.

Анар Зейналов