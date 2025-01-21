В Чувашии возбудили дело за издевательства педагога над девочкой-инвалидом

В Чувашии возбудили уголовное дело против учительницы в Кугесьской школе-интернате для детей-инвалидов за недопустимое обращение с ученицей 8-класса, унижающее ее честь и достоинство. Об этом сообщает пресс-служба СК Росии по Чувашской Республике.

По версии следствия, с 3 по 19 декабря 2024 года классная руководительница применяла к своей ученице противоправные физические и психологические методы воспитания.

Возбуждено уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и проводят экспертизу.

17 января заведующую детсада в Челнах уволили после избиения мальчика в платном футбольном кружке.

Дарья Сайфиева