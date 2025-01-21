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Татарстан получил 306,4 млн руб. на реализацию туристических проектов в 2024 году

В Татарстане в 2024-м году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» было выделено 306,4 млн. рублей, из которых 266 млн. рублей из федерального, а 40,4 из республиканского бюджетов. Об этом на ежегодной коллегии рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

За 2023-2024 года 11 татарстанских проектов на создание модульных глэмпингов получили более 170 млн. рублей. Подобные глэмпинги на 129 номеров находятся в восьми районах республики.

В рамках проекта «Единая субсидия» 156 млн. рублей пошло на развитие инфраструктуры туризма и проведение событийных мероприятий. Больше всего субсидий получили глэмпинги и санатории. На эти деньги были созданы кэмп-стоянки, причалы, доступная среда для маломобильных граждан, прокатное оборудование, детские площадки.

94 млн. руб. получил Поволжский университет физической культуры, спорта и туризма на организацию образовательных программ в 2024-м году.

Помимо этого, за 4 года реализации нацпроектов в Татарстане появилось 358 номеров в загородных объектах отдыха, а объём от частных инвестиций на это составил 2,3 млрд. рублей.

Артём Дергунов

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