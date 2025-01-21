Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Иннополис» составил 210 млрд руб. за 2024 год

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Иннополис» в Татарстане составил 210 млрд рублей за 2024 год. Об этом сообщила руководитель агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на заседании итоговой коллегии агентства.

В составе ОЭЗ зарегистрировано 342 технологические компании. Из них 136 являются резидентами, включая 10 новых, зарегистрированных в 2024 году. Также в «Иннополисе» числятся 59 партнеров, из которых 3 – новые. Кроме того, в зоне работает 147 стартапов, из которых 24 зарегистрированы в 2024 году.

Влас Северин