В Казани после смерти ребенка в частной клинике возбудили уголовное дело

В Казани по факту смерти ребенка в одном из медицинских центров возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, 20 января в одном из медицинских центров в Казани скончался ребенок 2023 г. р. В СК возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее стало известно, что после смерти мальчика в одной из частных клиник прокуратура Ново-Савиновского района Казани организовала проверку.

Диана Соловьёва