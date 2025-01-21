Госсовет Татарстана поддержит измененный законопроект о реформе МСУ

Госсовет Республики Татарстан готов поддержать законопроект о реформе местного самоуправления с добавленным правом для регионов России определять модель МСУ. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

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«Мы благодарим за то, что нас поддержали и услышали нас многие регионы Российской Федерации. <...> Если Госдума примет [поправки], и в законе будет вот та формулировка, что регионам права полномочий отдают в выборе модели: это, я думаю, будет поддержано», — сказал Фарид Мухаметшин.

Проект муниципальной реформы предлагает упразднить муниципалитеты городских и сельских поселений и перейти на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами.

Влас Северин