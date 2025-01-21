Осудили по видеозаписи

В Нижнем Новгороде к девяти годам колонии общего режима приговорен бывший участник запрещенного в РФ экстремистского «Добровольческого украинского корпуса» Сергей Ганин. В 2014–2015 годах он воевал против ополченцев ДНР. Подсудимый и адвокат настаивали на наличии алиби: по их утверждению, в период, о котором идет речь в деле, подсудимый работал на стройках и жил в Нижнем Новгороде с женой. Обвинение они назвали сфальсифицированным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший участник «Добровольческого украинского корпуса» Сергей Ганин во время судебного заседания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший участник «Добровольческого украинского корпуса» Сергей Ганин во время судебного заседания

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уроженец Арзамаса Сергей Ганин 21 января выслушал приговор Нижегородского районного суда. Он обвинялся в участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Как рассказывал «Ъ», ему инкриминировали участие в боевых действиях против ополченцев Донбасса в 2014–2015 годах в составе «Добровольческого украинского корпуса» (признан экстремистским и запрещен в РФ), созданного на основе боевого крыла национального движения «Правый сектор» (признано в России экстремистским и запрещено). По фабуле дела Сергей Ганин пересек российско-украинскую границу при неустановленных обстоятельствах, вступил в нацбат, получил военную форму и оружие и отправился воевать с ополченцами, среди которых были граждане России.

Мотивом подсудимого следствие посчитало его приверженность идеологии украинских националистов и недовольство внешней и внутренней политикой РФ.

В разработку ФСБ Сергей Ганин с другими участниками нацбата попал в результате отработки оперативной информации: после поражения украинских сил под Иловайском лидер запрещенного экстремистского «Правого сектора» Дмитрий Ярош призвал выживших бойцов мобилизоваться. Спецслужбы стали искать бывших участников вооруженных формирований в России, которых украинские агенты активно вербовали, пересекая российскую границу в Воронежской и Белгородской областях. Сергея Ганина поставили на прослушку и выяснили, что в 2023 году он снова собирался ехать воевать на стороне Украины против российской армии, следовало из оглашенных в суде материалов дела. Доказательством стала переписка с его давним приятелем уроженцем Донецка Геннадием Тимофеевым, который, по данным спецслужб, сейчас воюет в составе 67-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Сергей Ганин писал ему, что планирует попасть в Киев через Краков и ищет деньги на поездку, отметил гособвинитель.

В феврале 2023 года Сергея Ганина задержали в Нижнем Новгороде и отправили под арест. При обысках у него в квартире нашли националистскую символику, амулеты в виде пуль, а также изображения украинского «трезубца» в красно-черных цветах. Запрещенную символику нашли и у него в телефоне.

Ключевым доказательством вины следствие представило видеозапись «Он уходил из-под Иловайска», на которой свидетели обвинения узнали Сергея Ганина среди украинских бойцов.

В частности, подсудимого распознала его давняя знакомая Наталья Радзиевская, с которой тот еще в 2011 году познакомился по религиозным убеждениям и посетил Введенский мужской монастырь в Калужской области. Спустя десять лет они возобновили переписку, в которой Сергей Ганин рассказал, что был на войне, мечтал получить орден Богдана Хмельницкого, и отправил ей видео, на котором обозначил себя.

Другой свидетель из знакомых подсудимого, с которым они увлекались поиском ценностей с металлодетекторами, рассказал, что на слете единомышленников на реке Керженец Сергей Ганин признался: «Знаешь, Леша, я был на войне. На той стороне, за Украину». Следствию удалось даже допросить бывшего украинского призывника, который рассказал, что охранял блокпосты города Счастье, мимо которого на бронетехнике проезжали бойцы добровольческого корпуса, с которыми он познакомился и поговорил. В одном из военных спустя десять лет он узнал Сергея Ганина.

Подсудимый категорически не признал вину и доказывал, что на тот период, о котором идет речь в уголовном деле, у него было алиби. Он и его защита заявили, что в 2014–2015 годах фигурант работал на стройках в Москве и Нижнем Новгороде и обращался к врачам с травмами, полученными на работе. Более того, он находился под административным надзором по прошлой судимости и обязан был отмечаться у участкового полиции. Лишь единственный раз он съездил в отпуск в Абхазию, отметил адвокат Алексей Целибеев. Защитник добавил, что на видеозаписи про Иловайск бойцы не добровольческого корпуса, а милицейского батальона «Миротворец»: у этих войск разные шевроны. Сергей Ганин при этом общался с друзьями, жил в Нижнем Новгороде с женой и помогал матери, добавил защитник, попросив полностью оправдать подсудимого за отсутствием события преступления.

Сам Сергей Ганин назвал доказательства по уголовному делу сфальсифицированными, а себя — единственным, кто был заинтересован в объективном расследовании дела. Суд разделил позицию обвинения и назначил Сергею Ганину девять лет колонии общего режима.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород