В 2024 году автопродажи в ЕС выросли на 0,8%

В 2024 году в ЕС было продано 10,6 млн автомобилей — на 0,8% больше, чем годом ранее. Такие данные сегодня, 21 января, представила Европейская ассоциация автопроизводителей (European Automobile Manufacturers’ Association — ACEA). На крупнейших авторынках Европы динамика оказалась разнонаправленной: во Франции автопродажи за год сократились на 3,2%, в Германии — на 1%, в Италии — на 0,5%, а в Испании выросли на 7,1%. В декабре автопродажи в ЕС выросли на 5,1% — после снижения на 1,9% в ноябре и намного более слабого роста на 1,1% в октябре.

По итогам 2024 года самыми продаваемыми были автомобили с бензиновыми двигателями — на них приходилась треть (33,3%) продаж, что чуть ниже, чем годом ранее (35,3%). Гибридные автомобили составляют 30,9% продаж (25,8% в 2023 году), полностью электрические автомобили — 13,6% (14,6% в 2023 году), дизельные — 11,9% (13,6% в 2023 году), подключаемые к электросети гибриды — 7,1% (7,7% в 2023 году).

Аналитики отмечают, что, хотя по итогам 2024 года продажи автомобилей показали некоторый рост, в целом результаты отражают сложности европейской автоиндустрии последнего времени. В прошлом году она столкнулась с сочетанием негативных факторов — инфляцией и макроэкономической неопределенностью, из-за чего потребители стали чаще откладывать покупку нового автомобиля. Кроме того, отмечался рост цен на комплектующие, усиление конкуренции со стороны китайских компаний и снижение спроса на электромобили.

Яна Рождественская