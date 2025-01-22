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«Пермские моторы» пытаются обжаловать отказ в иске к немецкому производителю

АО «ОДК — Пермские моторы» направило апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края к немецкой компании Schaeffler. Напомним, пермское предприятие пыталось через суд обязать зарубежного подрядчика выполнить обязательства по контрактам на поставку и ремонт подшипников, которые используются в двигателях ПС-90А.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, В 2017–2019 годах стороны заключили контракт на поставку пермскому заводу 36 подшипников FAG и ремонт еще 188 изделий. В итоге Schaeffler отгрузил только 16 изделий, а в марте 2022 года сообщил, что не может выполнять условия контрактов из-за экспортных ограничений, которые ввело правительство ФРГ.

Суд установил, что, согласно условиям контрактов, применяются положения Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (Венской конвенции). Она предполагает, что ограничительные постановления правительства являются форс-мажорными обстоятельствами и препятствуют выполнению договорных обязательств. При этом договоры должны быть исполнены после снятия ограничений. Эти доказательства, представленные немецкой стороной, истец, как установил суд, не опроверг.

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