Участника украинского нацбата осудили в Нижнем Новгороде

Нижегородский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении уроженца Арзамаса Сергея Ганина, обвиненного в участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства (ч. 2 ст. 208 УК РФ). По фабуле дела, в 2014-2015 годах он воевал против ополченцев Донбасса в составе признанного экстремистским и запрещенного в РФ «Добровольческого украинского корпуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший участник запрещенного в РФ «Добровольческого украинского корпуса» Сергей Ганин в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший участник запрещенного в РФ «Добровольческого украинского корпуса» Сергей Ганин в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одним из основных доказательств по уголовному делу стала видеозапись «Он уходил из-под Иловайска», на которой свидетели обвинения узнали Сергея Ганина. Также свидетели показали, что подсудимый рассказывал им об участии в боевых действиях и собирался снова ехать воевать на Украину в 2023 году против российской армии.

Сергей Ганин и его защита настаивали, что у подсудимого было алиби: весь инкриминируемый период фигурант работал на стройках в Нижнем Новгороде и Москве, находился под надзором за предыдущую судимость и по его истечении съездил отдохнуть в Абхазию. В Нижнем Новгороде он постоянно жил с женой и посещал мать, а также общался с друзьями. Сергей Ганин подчеркнул, что события преступления нет, а доказательства обвинения сфальсифицированы.

В прениях сторон гособвинитель предложил приговорить Сергея Ганина к девяти годам колонии строгого режима. Адвокат Алексей Целибеев попросил полностью оправдать подсудимого. В итоге суд назначил Сергею Ганину девять лет колонии общего режима.

Роман Рыскаль