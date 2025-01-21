Главные новости за 21 января. Белгород, Воронеж, Курск

На дважды атакованной БПЛА нефтебазе в Воронежской области ликвидировали открытое горение.

Мирный житель пострадал при атаке дрона в Грайворонском округе Белгородской области, еще два человека — в Белгородском районе.

Уволился врио вице-губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

В Воронеже закрылись ресторан Osteria Griliato и бар Finch.

Правительство РФ решило выделить еще 5 млрд руб. на новые дома для жителей белгородского приграничья.

В третью неделю года заболеваемость коронавирусом в Черноземье выросла на 11%.

«Россошанское ДРСУ» отремонтирует дороги в Воронежской области за 316 млн руб.