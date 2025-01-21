Главные новости за 21 января. Белгород, Воронеж, Курск
На дважды атакованной БПЛА нефтебазе в Воронежской области ликвидировали открытое горение.
Мирный житель пострадал при атаке дрона в Грайворонском округе Белгородской области, еще два человека — в Белгородском районе.
Уволился врио вице-губернатора Курской области Сергей Стародубцев.
В Воронеже закрылись ресторан Osteria Griliato и бар Finch.
Правительство РФ решило выделить еще 5 млрд руб. на новые дома для жителей белгородского приграничья.
В третью неделю года заболеваемость коронавирусом в Черноземье выросла на 11%.
«Россошанское ДРСУ» отремонтирует дороги в Воронежской области за 316 млн руб.