«Россошанское ДРСУ» отремонтирует дороги в Воронежской области за 316 млн рублей

Подряд на 20-ю очередь ремонта автодорог в Воронежской области в 2025 году получило местное ООО «Россошанское дорожно-ремонтное строительное управление №1» («Россошанское ДРСУ») Валерия и Елены Ярошевых. Компания обошла одного участника конкурса, не снижая начальную цену контракта в 315,8 млн руб. Он заключен, сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Второй участник торгов готов был выполнить работы за 309,4 млн руб. Его имя не раскрывается.

«Россошанскому ДРСУ» предстоит отремонтировать дороги в 24 районах. Общая протяженность требующих обновления участков составляет 33,8 км, тротуаров — 33,5 км. В перечень работ также входит оборудование 38 пешеходных переходов.

Исполнить условия контракта нужно в три этапа до 15 октября 2025 года. Согласно документам закупки, с даты подписания контракта и до 31 марта предусмотрен технический перерыв.

В ноябре прошлого года «Россошанское ДРСУ» выиграло подряды на ремонт воронежских дорог в 2025 году в рамках 17-й и 18-й очередей. Итоговая совокупная цена контрактов составляет 1,2 млрд руб. В августе компания забрала подряды на работы в рамках еще четырех очередей за 2,29 млрд руб. в сумме.

О розыгрыше контрактов на обновление воронежских дорог за 3,5 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова