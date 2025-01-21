В Воронеже закрылись ресторан Osteria Griliato и бар Finch

Бар Finch и ресторан Osteria Griliato, располагавшиеся на улице Комиссаржевской, 10 в Воронеже, закрылись. Последним рабочим днем заведений было 12 января, рассказала «Ъ-Черноземье» их директор Анжелика Кускова.

«После долгих раздумий и оценки текущей ситуации, мы пришли к выводу, что дальнейшее продолжение работы не представляется возможным. Основной причиной, по которой было принято решение о продаже бизнеса, является изменение налогового законодательства с 2025 года»,— рассказала директор заведений.

По словам госпожи Кусковой, бар и ресторан проработали восемь лет. Они функционировали через одно юрлицо — местное ООО «Бир стори», входящее в черноземную группу компаний «Риан», занимающуюся поставкой офисной мебели.

По данным Rusprofile, ООО «Бир стори» было зарегистрировано на Комиссаржевской, 10 в Воронеже в июне 2016 года. Основной вид деятельности — работа ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Александр Кусков, директор — Анжелика Кускова. По итогам 2023 года выручка компании составила 55 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. 2022 год она закончила с выручкой в 50 млн и чистым убытком в 1,6 млн.

Первый проект компании в Воронеже — ресторан «Кочерга», специализировавшийся на кухне на углях. Он был открыт несколько лет назад, однако впоследствии также закрылся.

Сейчас компания работает над новым проектом в сфере общепита — в формате B2B. Его параметры пока не раскрываются.

Об открытии ресторана азиатской кухни в Воронеже за 85 млн руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова