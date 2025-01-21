В третью неделю года заболеваемость ковидом в Черноземье выросла на 11%

С 13 по 19 января в Черноземье выявили 463 случая коронавируса, что на 11% больше, чем неделей ранее (417). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии подтвердилось 1 408 212 случаев.

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Выздоровели за неделю 494 пациента, неделей ранее — 566, с начала пандемии — 1 384 181. Летальных исходов не установлено, неделей ранее скончался один человек, с начала пандемии — 22 259.

В Белгородской области количество заболевших выросло на 108, неделей ранее — на 167 (всего — 191 050). Вылечились 206 пациентов, неделей ранее — 174 (всего — 188 878). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 2 386).

В Воронежской области ковид диагностировали у 179 человек, неделей ранее — у 108 (всего — у 552 475). Выздоровели 137 пациентов, неделей ранее — 78 (всего — 543 256). Летальных исходов не было (всего — 8 705).

В Курской области был инфицирован 21 человек, неделей ранее — 11 (всего — 161 103). Вылечились два пациента, неделей ранее — 12 (всего — 158 530). Летальных исходов не установлено (всего — 2 545).

В Липецкой области коронавирус, как и неделей ранее, обнаружили у 31 человека (всего — у 194 169). Выздоровели 33 пациента, неделей ранее — 35 (всего — 189 155). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 4 093).

В Орловской области заразились еще 89 человек, неделей ранее — 74 (всего — 156 386). Вылечились 83 пациента, неделей ранее — 173 (всего — 153 886). Летальных исходов не обнаружено (всего — 1 986).

В Тамбовской области диагноз подтвердился у 35 человек, неделей ранее — у 26 (всего — у 153 029). Выздоровели 33 пациента, неделей ранее — 94 (всего — 150 476). Летальных исходов не было (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 10 025 человек (всего — 25 174 276), вылечились 11 354 (24 317 057), умерли — 43 (404 360).

О росте заболеваемости COVID-19 в России в конце года — в публикации «Ъ».

Алина Морозова